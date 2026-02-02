Habló víctima de estafa por parte de falso miembro de la familia Gilinski: perdió $1.700 millones

Por los micrófonos de 6AM W, Juan Manuel Gómez Grisales, una de las víctimas del llamado falso Gilinski, reveló detalles del entramado con el que un hombre identificado como Andrés Felipe Restrepo logró estafarlo por cerca de 1.700 millones de pesos, haciéndose pasar por un supuesto heredero del banquero Jaime Gilinski.

Según el testimonio, los hechos se remontan a 2022, cuando Restrepo acudió a una notaría en Medellín y cambió legalmente su nombre. “En el año dos mil veintidós esta persona se dirige a una notaría en Medellín y solicita cambiarse el nombre, y se empieza a hacer llamar Felipe Gillinski”, relató Gómez Grisales, quien aseguró que el engaño fue sostenido durante meses con documentación aparentemente legítima.

Lea también: De la pantalla a Fiscalía: investigan a director de cine por presunta estafa de más de mil millones

La víctima explicó que el supuesto heredero no solo usó el apellido, sino que construyó una historia creíble alrededor de un proceso de filiación. “Esta persona nos hacía énfasis en que estaba trabajando en la filial de la paternidad; se sabía todos los pasos de este proceso”, afirmó.

Un engaño construido con documentos en una notaría

Gómez Grisales aseguró que antes de realizar las inversiones verificó la identidad del hombre. “Nosotros hicimos el debido proceso. En algún momento fuimos a una notaría a autenticar unos documentos y cuando él hizo la biometría, puso las huellas y todo lo pertinente, el documento salió autenticado como Felipe Guilinski”, señaló.

A esto se sumó la participación de la esposa del señalado estafador. “La acompañante corroboraba cada uno de los pasos. Sabía quiénes eran los hijos verdaderos de Jaime Gilinski, decía que habían estado en Londres, supieron contar el cuento para hacerlo creer a uno”, explicó.

“La estafa se empezó a configurar en junio y julio de 2022, cuando Jaime Gilinski estaba haciendo la oferta por Nutresa y era un boom en todas las redes”, sostuvo Gómez Grisales, quien aclaró que el dinero no fue entregado de inmediato. “No soltamos la plata de una, fue un proceso en el que él nos fue enredando y sacando plata de a pocos”.

La estafa con los vehículos blindados y la compra-venta de oro

Uno de los principales ganchos del engaño fueron negocios relacionados con el alquiler de vehículos blindados. “Él nos mostró diecisiete camionetas en un parqueadero y decía que eran de su empresa, que ya tenía doce en contrato con la UNP”, relató la víctima.

Incluso, el falso Gillinski mencionaba reuniones con altos funcionarios. “Decía que estaba reunido con tal persona; uno ponía el nombre en Google y efectivamente aparecía como director de la UNP. Se tomaba el trabajo de estudiar su estafa cuidadosamente”, afirmó.

El primer negocio fue una sociedad en una rentadora de vehículos. “Le dimos una inversión de doscientos cincuenta millones y después empezaron a salir otros negocios que supuestamente se los daba el papá Jaime, como compra de contenedores o negocios con la SAE”, explicó Gómez Grisales.

El fraude se descubrió cuando las víctimas se negaron a seguir invirtiendo. “En el momento en que no le soltamos más plata y le pedimos rendimientos, empezó a quedar mal con los pagos y ahí se cayó todo el andamiaje”, indicó.

Tras casi cuatro años de proceso judicial, Gómez Grisales aseguró que esperan una respuesta de la justicia. “Esperamos que este estafador vaya a la cárcel junto a su esposa y que podamos recuperar algo de la plata. Además de nosotros, hay otras personas estafadas con el mismo modus operandi”, concluyó.

La Fiscalía confirmó que el pasado miércoles se realizó la captura del señalado estafador y que actualmente se adelantan las audiencias preliminares de imputación y de medida de aseguramiento.