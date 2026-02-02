Esposas de dirigentes políticos que fallecieron accidente de Satena dispuestas a tomar sus banderas

Cúcuta

En medio del dolor, la tristeza y el desconsuelo por su sorpresiva partida las compañeras de los dirigentes políticos que fallecieron en el accidente de Satena en el municipio de La Playa de Belén anunciaron que liderarían sus banderas.

La primera en hacerlo fue la esposa de Diógenes Quintero, quien expresó en medio de la despedida que asumiría el liderazgo político para sacar adelante su escaño en la Cámara de Representantes.

Diana Riveros anunció ante quienes acompañaron la despedida hasta su última morada, el deseo de asumir el papel del líder político con miras a las elecciones del Congreso de la República.

Mientras tanto, la esposa de Carlos Salcedo aspirante a la Curul de Paz en el Catatumbo Diana Pérez también anunció ese propósito.

La mujer oriunda del municipio de Hacarí manifestó el deseo de seguir con la labor social que venía desarrollando su compañero y de vincularse a la campaña.

Sin embargo, algunos han hecho reparos al impedimento que podría tener, pues en la representación de la curul de paz debe existir una mujer y un hombre y en este caso quedarían dos mujeres que harían inviable esa candidatura.

Sin embargo, las autoridades electorales y jurídicas serían las responsables de fijar una determinación frente al propósito de la señora Pérez.