Dos soldados del Ejército fallecieron en trágico accidente de tránsito en la vía Pitalito–Mocoa

El soldado profesional Brayan Stiven Díaz Medina perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos. Foto Relacionada.

Neiva

La Novena Brigada del Ejército Nacional informó sobre un lamentable siniestro vial ocurrido en la noche del domingo, en la vía que comunica a Pitalito con Mocoa, departamento del Huila. El hecho se registró aproximadamente a las 8:00 de la noche, a la altura del kilómetro 129 de la ruta nacional I-45, mientras una unidad motorizada realizaba tareas de patrullaje.

De acuerdo con el reporte oficial, la motocicleta institucional pertenecía al Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, unidad adscrita a la Novena Brigada, y cumplía labores de seguridad en la región. Al parecer un vehículo particular tipo Kodiak habría realizado un cruce prohibido, provocando una colisión frontal con la motocicleta militar.

Según el Brigadier General, Cesar Agusto Suarez, comandante de La Novena Brigada, comentó que “como consecuencia del impacto, el soldado profesional Brayan Stiven Díaz Medina perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos. Su compañero, el soldado profesional Miyer Beca Tulande, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas”.

Los cuerpos sin vida de los uniformados permanecen en medicina legal y serán entregados en las próximas horas a sus familiares. La Novena Brigada expresó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros y superiores de los uniformados fallecidos, que murieron cumpliendo su deber.