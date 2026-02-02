Contralor del Huila advierte déficit por más de $1.000 millones en cesantías no presupuestadas

El nuevo contralor departamental del Huila, Wilson Díaz Sterling, reveló un déficit financiero superior a los $1.000 millones en la Contraloría Departamental, producto de cesantías de funcionarios que no fueron debidamente presupuestadas en vigencias anteriores.

Durante entrevista con Caracol Radio Neiva, el jefe del ente de control explicó que, tras cumplir su primer mes en el cargo y adelantar el proceso de empalme bajo los lineamientos de la Auditoría General de la Nación, se detectó una situación que genera preocupación y limita el margen de maniobra financiera para la vigencia 2026.

Según Díaz Sterling, la entidad cuenta con 57 funcionarios, de los cuales 12 servidores antiguos tienen cesantías retroactivas acumuladas que superan los $700 millones, recursos que no fueron apropiados oportunamente en el presupuesto anterior. A esto se suma el pago de cesantías anuales correspondientes a cerca de 40 funcionarios en provisionalidad, las cuales debían quedar registradas como cuentas por pagar del año 2025.

“El dinero no fue apropiado. No está en las cuentas para pagarlo y debo asumir esas obligaciones con el presupuesto de esta vigencia”, señaló el Contralor, quien indicó que esta situación obligará a realizar ajustes que podrían afectar algunas contrataciones previstas para el funcionamiento de la entidad.

Pese a este panorama, Díaz Sterling aseguró que la Contraloría ha logrado evacuar el 48 % del rezago procesal en materia de responsabilidad fiscal y que actualmente existen 15 procesos en etapa final, dentro de los términos legales para adoptar decisiones de fondo.

El Contralor reiteró que, aunque el déficit heredado representa una limitación presupuestal, su prioridad será garantizar los derechos laborales de los servidores públicos y cumplir con la misión constitucional del control fiscal en el departamento del Huila.