Capturan a dos presuntos integrantes de “Los Turcos” con fusil en Cúcuta. / Foto: Policía Cúcuta.

Cúcuta.

En desarrollo de actividades de control, unidades de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos hombres señalados de pertenecer al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como “Los Turcos”, durante un procedimiento adelantado en el barrio Cerro de La Cruz, comuna seis de Cúcuta.

Los capturados fueron identificados como Julio Alexis García Fiscal y Albeiro Cárdenas Espinoza, ambos de nacionalidad colombiana.

Durante el operativo, las autoridades les hallaron un arma de fuego tipo fusil, marca Bushmaster, calibre 5.56 milímetros, un proveedor, 86 cartuchos calibre 5.56 mm y 35 cartuchos calibre 9 mm, sin que presentaran documentación que acreditara la tenencia o porte legal del armamento.

Según información oficial, este resultado representa un nuevo golpe a las redes logísticas del grupo delincuencial “Los Turcos”, estructura que ha sido objeto de reiteradas acciones operativas por parte de la Policía en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades indicaron que Julio Alexis García Fiscal registra varias anotaciones judiciales en calidad de indiciado por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, hurto calificado y lesiones personales.

Por su parte, Albeiro Cárdenas Espinoza presenta antecedentes como indiciado por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.