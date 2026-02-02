Candidata al Congreso denunció con pruebas a hombre que la habría acosado y amenazado de muerte

Se trata de Sofía Araujo, candidata al Congreso de la República, quien denunció ante la Fiscalía General de la Nación una serie de mensajes, audios y videos en los que un hombre la acosa sexualmente y la amenaza de muerte. La aspirante hizo pública la situación a través de sus redes sociales, donde compartió parte del material probatorio.

Araujo agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que ya activó las rutas legales correspondientes. “Les agradezco todos sus mensajes de solidaridad. Acabo de denunciar y los invito a que denunciemos este tipo de violencia. Hoy más que nunca ratifico mi compromiso de llegar al Congreso de la República para representar con voz firme a quienes viven situaciones como esta. Merecemos tener voz, merecemos estar libres y vivir sin miedo”, expresó.

Lea también: Amenaza contra sindicalistas de la CUT en Norte de Santander

La candidata relató el terror que sintió al convertirse en víctima de estas amenazas.

“Quiero contarles, con el corazón en la mano, el miedo que sentí al ser víctima de un desadaptado que quiere amedrentarme, que me amenaza de muerte y de violarme”, afirmó.

Le puede interesar: Uno de los más buscados de Antioquia cayó en Tolima por abuso sexual

Según su testimonio, los hechos ocurrieron mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público. “Iba en un taxi, como siempre, haciendo campaña de manera digna, saliendo de una reunión política, cuando un sujeto escribe a mi teléfono personal y me envía contenido pornográfico”, señaló.

#POLÍTICA | La candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Sofía Araujo (@SOFIARAUJOMEJIA), interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por una serie de mensajes, audios y videos en los que un hombre presuntamente la acosa sexualmente y la amenaza… pic.twitter.com/oIfinN1S1u — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

El caso ya está en manos de las autoridades, mientras Araujo reiteró su llamado a no normalizar la violencia, ni el acoso, especialmente contra las mujeres que participan en política.