Turista italiano en UCI tras ser alcanzado por la hélice de una lancha en Islas del Rosario

Lo que inició como unas vacaciones soñadas en el Caribe para un grupo de ciudadanos italianos terminó en tragedia este sábado. Andrea Verardini Prendiparte, un turista florentino de 57 años, se debate entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Cartagena, tras ser arrollado por una lancha en las Islas del Rosario.

El siniestro ocurrió frente a decenas de bañistas que presenciaron con horror cómo una lancha de un solo motor impactó al extranjero. Según los reportes preliminares de la Estación de Guardacostas, Verardini recibió el impacto de la hélice directamente en el cráneo, lo que le provocó un sangrado profuso y la pérdida inmediata del conocimiento.

Versiones extraoficiales indican que el turista se encontraba sumergido en una zona que, al parecer, estaba señalizada como no permitida para bañistas, una imprudencia que lo habría dejado vulnerable ante el tráfico de embarcaciones en el sector.

Andrea Verardini se mostraba encantado con su visita a Colombia. A través de sus redes sociales, el pasado martes publicó: “Cartagena-Oggi visita alla città e bellissima gita in barca” (Cartagena-Hoy visita a la ciudad y hermoso paseo en barco). Sus últimas publicaciones del 30 de enero lo mostraban feliz junto a sus amigos en una cabaña frente al mar en Barú, sin imaginar el desenlace que tendría su aventura apenas 24 horas después.

Tras el impacto, el mismo piloto de la lancha y los presentes auxiliaron al herido, trasladándolo de urgencia a un centro asistencial en Cartagena. La Armada de Colombia confirmó que la embarcación fue inmovilizada preventivamente y que el piloto de la lancha fue detenido mientras se esclarecen las responsabilidades del hecho.

Guardacostas mantiene la investigación para determinar si hubo negligencia por parte del lanchero o si el accidente fue consecuencia exclusiva de la ubicación del bañista.

Las autoridades marítimas han reiterado el llamado urgente a los turistas para respetar las boyas y áreas delimitadas, y a los operadores de lanchas para extremar la precaución y reducir la velocidad en zonas aledañas a hoteles y playas.