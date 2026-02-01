Seis mineros cumplen 12 horas atrapados tras derrumbe en Montecristo, Sur de Bolívar

Una carrera contra el tiempo se vive en el sector minero Mina Walter, ubicado en el corregimiento de Los Canelos, donde seis mineros permanecen atrapados desde la tarde de este sábado tras un deslizamiento de tierra que bloqueó por completo la salida del socavón.

Según informes de testigos y personal que labora en la zona, el derrumbe se produjo mientras los hombres realizaban sus labores habituales de extracción. Se estima que los trabajadores se encuentran a una profundidad de entre 7 y 9 metros.

Aunque reportes preliminares desde el lugar indican que los seis mineros estarían con vida, la preocupación de los rescatistas aumenta con el paso de los minutos. La principal amenaza es la progresiva disminución del oxígeno en el área confinada y el riesgo inminente de nuevos desprendimientos de tierra o la acumulación de gases tóxicos.

Desde el momento de la emergencia, empresas mineras de la región, organismos de socorro locales y voluntarios han sumado esfuerzos para remover el material que tapona la ruta de escape. Sin embargo, dada la complejidad del terreno y la falta de equipos especializados de gran capacidad, la comunidad hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Minería para que envíen apoyo técnico inmediato.

“Pedimos a las autoridades nacionales que no nos dejen solos. Cada minuto cuenta para salvar la vida de estos hombres”, expresaron líderes de la zona. Se espera que en las próximas horas se intensifiquen las maniobras de extracción para evitar un desenlace fatal en este importante enclave minero del sur de Bolívar.