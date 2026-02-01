Rehabilitación de la Avenida del Consulado llega al 90 %

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa cumpliendo con la recuperación de la malla vial de Cartagena. A través del programa Vías para la Felicidad y bajo la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, la rehabilitación de la Avenida del Consulado alcanza un avance cercano al 90 %, consolidándose como una de las intervenciones más importantes en materia de movilidad.

En este momento, los trabajos se concentran en la culminación del tramo del barrio Escallón Villa, mientras las cuadrillas avanzan de manera continua hacia el sector de Los Ejecutivos, próximos a llegar al semáforo de esta zona, lo que deja en evidencia el ritmo sostenido y la planificación técnica de la obra.

La intervención ha permitido recuperar puntos críticos a lo largo de la avenida, beneficiando directamente a sectores como Amberes, Barrio España, Piedra de Bolívar, Zaragocilla y Escallón Villa, y continuando su desarrollo en Los Ejecutivos y Los Ángeles, hasta tramos aledaños al centro comercial La Castellana. Esta rehabilitación integral le devuelve seguridad, estabilidad y fluidez a una vía fundamental para la conexión interna de la ciudad.

De acuerdo con el balance del contrato, ya se han ejecutado la mayoría de las actividades previstas, restando únicamente cinco o seis puntos críticos por intervenir, los cuales se encuentran programados para su pronta atención, con el objetivo de cerrar completamente este frente de obra.

El acceso a la Clínica Barú

Dentro de esta intervención se ejecuta un frente importante en el barrio Los Ángeles, a la altura de la Clínica Barú, donde se adelantan trabajos sobre un tramo históricamente crítico que durante años afectó el acceso hospitalario y la movilidad general del sector.

Esta vía cumple una función estratégica como tributaria entre las avenidas Pedro de Heredia y El Consulado, por lo que su recuperación no solo beneficia a los residentes del sector y los servicios médicos, sino a cientos de conductores que la utilizan como conexión transversal.

Seguimos avanzando

La recuperación de la avenida del Consulado es reflejo del enfoque del gobierno distrital en intervenir las vías que durante años fueron olvidadas, priorizando corredores estratégicos que soportan un alto flujo vehicular y que impactan de manera directa la calidad de vida de miles de cartageneros.

Con Vías para la Felicidad, que tiene activos más de 10 frentes de obra en simultáneo en las tres localidades, la administración del alcalde Dumek Turbay Paz avanza en la construcción de una Cartagena con vías más seguras, movilidad eficiente y una malla vial digna, demostrando que la transformación de la ciudad se logra con obras reales.