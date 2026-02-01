Identifican como Manuel Antonio Castro al hombre hallado muerto en un caño de El Pozón

Una tarde que parecía tranquila en el sector de Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, se vio interrumpida por un macabro hallazgo. Vecinos que transitaban cerca de un caño de la zona divisaron el cuerpo sin vida de un hombre flotando entre la vegetación y el agua, lo que desató de inmediato la alerta a las autoridades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Unidades de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acordonaron el área para realizar la inspección técnica del cadáver. Horas más tarde, la víctima fue identificada como Manuel Antonio Castro Zúñiga, de 72 años. Aunque algunos habitantes del sector aseguraron reconocerlo, los investigadores aún intentan confirmar si residía en las inmediaciones o si fue trasladado al lugar recientemente.

El reporte preliminar de los médicos forenses ha encendido las alarmas, ya que el cadáver presentaba un surco de presión en el cuello y laceraciones en la región central del tórax.

Debido a estas marcas, la Policía Judicial no descarta ninguna hipótesis. Las autoridades trabajan para determinar si la muerte de Castro Zúñiga corresponde a un posible homicidio o si se trató de un suicidio, basándose en el análisis de los elementos materiales probatorios recolectados en la escena.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla, donde la necropsia de rigor será la pieza clave para establecer con exactitud las causas y la hora del fallecimiento del adulto mayor.