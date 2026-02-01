Histórico convenio impulsa la movilidad y el desarrollo cafetero en el Huila

Neiva

El gobierno del Huila ratificó su compromiso con el campo al oficializar un convenio cercano a los $17.000 millones para mejorar las vías terciarias en zonas cafeteras del departamento. La iniciativa prioriza la movilidad rural en 12 municipios, fortaleciendo el acceso y la competitividad del sector agrícola.

El acuerdo, suscrito con el Comité Departamental de Cafeteros, corresponde al Convenio de Cooperación No. 2 de 2026. Con una inversión total de $16.879.794.816, la alianza busca saldar una deuda histórica con la infraestructura vial rural y garantizar un impacto sostenible en las comunidades.

la directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros, Edna Yolima Calderón Ome, afirmo que “el proyecto contempla la construcción de 9.893 metros lineales de placa huella, con un ancho de 4,5 metros, además de 81 obras de drenaje. Estas obras permitirán a los productores transportar café e insumos con mayor facilidad y seguridad para sus familias”.

Desde el Comité de Cafeteros destacaron que el convenio atiende una necesidad sentida de la ruralidad y mejorará el bienestar de miles de familias. Con esta firma, el gremio cafetero reafirma que el trabajo conjunto es clave para dinamizar la economía y el progreso del departamento.