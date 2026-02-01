Gobernación invertirá $24.394 millones en nuevo acueducto regional para Marialabaja

El acceso digno y permanente al agua potable comienza a ser una realidad para más de 5.000 habitantes de los corregimientos de Níspero, Flamenco y Ñanguma, en el municipio de Marialabaja. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, a través de Aguas de Bolívar, adjudicó las obras de construcción del nuevo acueducto regional por un valor de $24.394 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Esta inversión histórica, impulsada por el gobierno departamental, pone fin a una problemática que por décadas afectó a estas comunidades, que no contaban con un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad.

“El agua potable no puede seguir siendo un privilegio. Con este proyecto estamos saldando una deuda histórica con Níspero, Flamenco y Ñanguma, comunidades que durante años esperaron una solución real. Hoy cumplimos con hechos y con obras que transforman la vida de la gente”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El proyecto es resultado del trabajo articulado entre la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Marialabaja, el Ministerio de Vivienda y los consejos comunitarios de los tres corregimientos, demostrando que la gestión conjunta y la voluntad política generan transformaciones reales en los territorios.

Con la puesta en marcha de este nuevo sistema regional, quedarán atrás las prácticas artesanales de abastecimiento mediante pozos subterráneos, complejos cenagosos y riachuelos, que no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas para el consumo humano.

La gerente general de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente, destacó que este anuncio responde a una lucha de años de las comunidades y al compromiso del gobernador Yamil Arana con el acceso al agua como un derecho fundamental.

“Llevamos ocho años trabajando para lograr la aprobación técnica y financiera de este proyecto. El 24 de octubre del año anterior ganamos la convocatoria de OCAD Paz, luego de habernos presentado en dos ocasiones. Hoy, en el gobierno del gobernador Yamil Arana, lo logramos”, señaló la funcionaria.

El proyecto contempla la captación a través de un pozo profundo, líneas de aducción, planta potabilizadora, tanque subterráneo, redes de distribución, sistema de bombeo y sistema eléctrico completamente nuevos, garantizando cobertura, continuidad y calidad del servicio.

Un reconocimiento especial merece la comunidad afrodescendiente del corregimiento de Níspero, organizada en el Consejo Comunitario Ma-Majarí, que durante años impulsó esta iniciativa incluida en su Plan de Atención Social para la Comunidad Étnica Especial del Níspero, avalado por el Ministerio del Interior.

Finalmente, Aguas de Bolívar anunció que durante el primer semestre de 2026 se adjudicarán seis nuevos proyectos en el marco del plan de inversiones “Somos Agua – Somos Vida”, con el que el gobierno de Yamil Arana continúa cerrando brechas históricas y llevando bienestar a las comunidades del departamento.