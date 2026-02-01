Gobernación de Bolívar inicia la construcción del parque Las Américas, en Magangué

La Gobernación de Bolívar anunció el inicio oficial de la obra del parque Las Américas, un proyecto de alto impacto social y urbano que transformará un área de 11.845 metros cuadrados en un espacio moderno, inclusivo y sostenible para la recreación, el deporte y el encuentro ciudadano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta intervención hace parte de la apuesta del Gobierno departamental por fortalecer la infraestructura pública en los municipios, promoviendo la integración social, el aprovechamiento del espacio público y el mejoramiento de la calidad de vida de los magangueleños. El anuncio fue destacado por el gobernador Yamil Arana Padauí, quien reiteró a través de sus redes sociales el compromiso de su administración con el desarrollo urbano y social del sur de Bolívar.

“Aquí tenemos un edificio viejo que se convirtió fue en un problema. Convertido en cueva de bandidos y que hizo que el parque se transformara en un centro de expendedores de droga. Eso que fue todo para Magangué y ya era hora de que se le devolviera a Magangué lo que necesita y ese antiguo Telecom se convierte en parte integral de todo el nuevo parque Las Américas, que, sin duda, junto al gran Malecón, serán las obras de transformación urbanísticas más importante de este municipio en los últimos años. Y será el mejor del Caribe”, aseguró Arana Padauí.

El parque contará con un acceso principal representado por un pórtico en forma de arco que funcionará como hito urbano y transición simbólica entre la ciudad y el entorno natural del parque. Este elemento marcará la bienvenida a un espacio diseñado para todos los públicos.

Entre sus principales componentes se encuentra una ciclorruta de 500 metros de longitud, con un área de 1.111 m², diseñada con dos carriles en asfalto que conectan de manera dinámica todas las zonas funcionales del parque, integrando la movilidad activa con la recreación urbana.

La zona de juegos infantiles, con un área de 1.337 m², será un espacio lúdico y educativo que fomentará el desarrollo físico y sensorial de los niños, incorporando pisos en caucho de colores, áreas de sílice, estructuras de juego en madera, concreto y acero, así como esculturas temáticas de una iguana y una tortuga galápago, que refuerzan el componente ambiental del proyecto.

El parque incluirá además una zona de videojuegos de 103 m², con diseño de estética tecnológica, fachada acristalada, detalles en neón y un símbolo de iguana retroiluminado. Este espacio contará con arcades clásicos y zona de coworking, pensado como un punto de encuentro innovador para jóvenes y adultos.

La zona de picnic, con 486 m², estará conformada por áreas verdes y arborizadas con mobiliario para comidas al aire libre y eventos comunitarios. A esto se suma una zona de juegos de mesa de 116 m², equipada con mesas de concreto pulido y esculturas metálicas en forma de árboles que aportan sombra y valor estético, diseñada para niños, adultos y personas mayores.

El proyecto contempla un gimnasio al aire libre de 162 m², dotado con máquinas en acero inoxidable sobre superficie de caucho amortiguante, promoviendo la actividad física inclusiva. También contará con una plazoleta cultural de 351 m², pavimentada con acabado marmolado, destinada a eventos cívicos, ferias culturales y expresiones artísticas, con posibilidad de ampliarse junto al parqueadero para actividades de mayor escala.

El parqueadero, con un área de 767 m² y capacidad para 32 vehículos, permitirá apoyar la operación de eventos y mejorar la accesibilidad al parque. En materia deportiva, el parque dispondrá de una zona polideportiva que incluye una cancha de fútbol 5 en grama sintética (620 m²), una cancha de vóley playa en arena sílice (250 m²) y dos canchas de pádel con superficies reglamentarias.

Asimismo, se construirá un parque canino de 154 m², equipado con obstáculos y superficie de arena sílice para el ejercicio y recreación de las mascotas, fomentando la tenencia responsable y la convivencia ciudadana.

Como elemento contemplativo, el diseño incorpora un espejo de agua de 438 m², acompañado de bancas de madera y jardines arborizados, creando un ambiente de serenidad y conexión con la naturaleza.

“Este no es cualquier parque. Este es el parque que nos hace estar orgullosos de haber nacido en Magangué. Yo quiero que todos nos apropiemos de esta obra, pues así como los coteros son los principales defensores del Malecón, quiero que los trabajadores, ingenieros, vecinos, y los que están alrededor también sean sus defensores. El cuidado de esta obra va a estar garantizado por los próximos 20 años y con vigilancia”, sostuvo.

Con el inicio de esta obra, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la recuperación y creación de espacios públicos dignos, seguros y modernos, consolidando a Magangué como un referente de transformación urbana y bienestar social en el departamento.