Estos son los avances que registra el Gobierno para la recuperación del Cauca

El Gobierno Nacional informó que se ha venido avanzando en la presencia del Estado en el departamento del Cauca, tras una reunión interinstitucional realizada en Popayán con la participación de más de 15 entidades del orden nacional y territorial.

Avances por sectores del Cauca

Salud: Adecuaciones menores en 19 unidades de atención en salud de López de Micay (9) y Timbiquí (10), con inicio de obra en el primer trimestre 2025–2026 y una inversión total de $11.019 millones. Infraestructura hospitalaria: Construcción del Hospital de El Plateado, con inicio de obra en el segundo trimestre de 2025 y una inversión de $22.458 millones. Educación: Implementación del Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES) en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata, en Argelia (corregimiento de El Plateado), con una inversión de $650 millones. Desarrollo rural: Inversión de $18.000 millones en sistemas agroalimentarios y un 65 % de avance en la estrategia de tránsito a economías lícitas, con 489 familias vinculadas en Argelia y su área de influencia. Energía: Puesta en marcha de 49 comunidades energéticas, con una inversión estimada de $103.118 millones, sujetas a disponibilidad presupuestal, en López de Micay, El Tambo, Guapi, Timbiquí y Argelia.

Durante la jornada, el viceministro de Defensa encargado, Juan Francisco Amézquita, habló que la presencia de la Fuerza Pública como un componente no negociable de la estatal y que todas sus capacidades están orientadas a la protección de la población civil.

“A pesar de la complejidad de la misión, avanzamos con determinación para desmantelar a los cárteles y enfrentar a quienes buscan afectar a las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el viceministro del Interior, Gabriel Rondon Olave, explicó que el trabajo se estructura en dos líneas: la atención humanitaria, con acompañamiento del Ministerio Público, veeduría internacional, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos, y la inversión pública focalizada.

En ese contexto, se destacó la intervención en zonas estratégicas como el Cañón del Micay y El Plateado, donde la inversión social y los programas de sustitución de cultivos avanzan como ejes para ofrecer alternativas legales y mejorar las condiciones de vida de la población.

Finalmente, la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera Medina, anunció la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento permanente, con reuniones mensuales y acompañamiento semanal en territorio, para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

“Este equipo interinstitucional se va a reunir una vez al mes, pero entre reuniones la Consejería hará un seguimiento cercano y semanal, de la mano de Planeación”, puntualizó.