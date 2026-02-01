El Gran Combo de Puerto Rico celebra 64 años de historia con conciertos en Colombia

La salsa vuelve a sonar con fuerza en Colombia. El Gran Combo de Puerto Rico, una de las orquestas más emblemáticas del género, regresa al país para celebrar 64 años de trayectoria con presentaciones en Bogotá y Bucaramanga, en el marco de una gira marcada por la historia, la gratitud y el homenaje.

La legendaria agrupación puertorriqueña se presentará el 22 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá y el 23 de mayo en Bucaramanga, como parte de la conmemoración de su aniversario número 64. Esta gira tiene un significado especial tras la reciente partida de su fundador y director, el maestro Rafael Ithier, fallecido hace pocas semanas, cuya visión y legado continúan guiando el rumbo de la orquesta.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Jerry Rivas, una de las voces históricas de El Gran Combo, recordó sus inicios en la agrupación cuando tenía apenas 21 años, luego de la salida de Andy Montañez. Reconoció que no fue un proceso fácil, pero destacó el respaldo permanente de Ithier, a quien atribuye gran parte de su formación artística y de su manera de entender e interpretar la salsa.

Rivas también resaltó la estrecha relación del Gran Combo con Colombia, un país que considera fundamental en la historia del género. Expresó su admiración por figuras como Jairo Varela, el Grupo Niche y Joe Arroyo, y reconoció el aporte de la salsa colombiana al desarrollo, la proyección y la vigencia del ritmo en América Latina.

Sobre el presente de la agrupación tras la muerte de Ithier, el cantante aseguró que el camino quedó claramente trazado para continuar el legado, respetando la línea musical y la identidad que han definido al grupo durante más de seis décadas. Asimismo, celebró que nuevas generaciones de artistas sigan acercando la salsa a públicos jóvenes, manteniendo vivas canciones que hoy superan los 50 años de historia.

El Gran Combo de Puerto Rico promete un espectáculo especial en Colombia, con un repertorio amplio y un show concebido como un reencuentro con el público salsero que ha acompañado a la orquesta a lo largo de generaciones.