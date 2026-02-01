Distrito reconstruirá y amoblará vivienda de familia que lo perdió todo en incendio en Los Calamares

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó a la familia De La Hoz para anunciarles que será su “padrino” tras perderlo todo en incendio el pasado martes en Los Calamares. Hoy sábado, el mandatario llegó hasta el lugar de la tragedia. No fue una visita protocolaria. Fue un acto de humanidad. El mandatario escuchó, abrazó y dio una noticia que devolvió la esperanza: el Distrito asumirá la reconstrucción total de la vivienda y les brindará todo el respaldo integral para volver a tener todo lo que necesitan para vivir con dignidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estas son las situaciones que no dan espera. Aquí no se viene a mirar, se viene a responder. En Cartagena nadie puede quedarse solo cuando lo pierde todo”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

En la vivienda residían tres personas: Lorcy de la Hoz, cabeza del hogar; su hermano Ronald y Ronaldo, un niño de 7 años. La casa, heredada por su madre, quedó completamente afectada por las llamas.

El alcalde anunció que este lunes llegará un equipo técnico de ingeniería e infraestructura para evaluar los daños y definir si la casa debe ser demolida para reconstruirse o si parte de la estructura puede recuperarse.

“Vamos a hacer una evaluación seria y responsable. Si hay que tumbarla y hacerla nueva, se hace nueva. Si se puede salvar parte de la estructura, también lo haremos. Lo importante es que esta familia vuelva a tener un hogar digno”, aseguró Dumek Turbay.

Mientras avanzan los estudios y las obras, el Distrito le brindará un subsidio de seis meses de arriendo para la familia en un apartamento cercano, de modo que no queden desprotegidos.

Cuando se les entregue su casa renovada, la familia De La Hoz contará con todo nuevo: electrodomésticos, muebles, enseres y equipos de tecnología, especialmente un computador portátil para el pequeño Ronaldo para estudiar.

“Ser cartagenero también significa cuidarnos entre todos. El Distrito está para responder, y más en momentos tan duros como este. Aquí hay un niño, hay una familia, y eso nos obliga a actuar de inmediato, pues nadie merece vivir una lamentable situación como esta, menos en Cartagena donde todos cuentan con su alcalde”, afirmó el mandatario.

El alcalde también destacó la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, quienes atendieron la emergencia, aunque el fuego ya había consumido gran parte del interior de la vivienda.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay fue claro en el mensaje de esperanza. “Si todo avanza como lo tenemos previsto, en tres meses esta familia podría estar de vuelta en su casa, con un techo seguro y la tranquilidad que merecen”.