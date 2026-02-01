Cali

Banca multilateral apoyará financieramente el proyecto del Tren de Cercanías del Valle

A finales del año 2025 el gobierno del presidente Gustavo Petro no avaló la cofinanciación del 70% del proyecto.

Durante el Foro Económico Internacional en Panamá, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sostuvo una reunión con directivas del CAF.

Luego que a finales del año pasado el gobierno de Gustavo Petro no avalará la cofinanciación del 70% del proyecto del Tren de Cercanías del Valle, para conectar Cali con Jamundí, Palmira y Yumbo, se logró el apoyo financiero de la banca multilateral.

Se trata del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyas directivas le confirmaron en Panamá a la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, su apoyo técnico y financiero para el Tren de Cercanías en la fase que conectará al municipio de Yumbo, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y el municipio de Palmira.

La mandataria, durante la búsqueda de inversionistas para la primera fase del Tren de Cercanías del Valle, dijo que los recursos de la CAF se sumarán a otros por parte del Banco Mundial.

Cabe recordar que este proyecto quedo parado luego que el presidente Petro no avaló a finales del 2025 la cofinanciación del 70% que le corresponde a la Nación.

