Andrés Atehortúa y la “nea interior”: del barrio a una identidad cultural

Andrés Atehortúa, mánager musical y gestor de proyectos culturales ligados al lenguaje urbano, ha trabajado con artistas del género urbano en Colombia y, en los últimos años, ha consolidado una propuesta creativa que gira en torno a la resignificación de la palabra “nea”.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Atehortúa explicó que el término, históricamente estigmatizado, hoy representa a personas que vienen del barrio, con sueños, identidad y una forma directa de hablarle a la vida. A partir de esa idea surgieron frases cortas y contundentes que se han viralizado en redes sociales y que hoy hacen parte del oráculo “De tu nea interior a tu nea exterior”.

Durante la conversación, también habló de Nea York, una marca que fusiona estética callejera, hip hop y arte urbano, y que funciona como un punto de encuentro simbólico para quienes se identifican con esta identidad. Para Atehortúa, la “nea” dejó de ser un insulto para convertirse en una forma de asumirse con orgullo y autenticidad.