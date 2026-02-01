“Actuó sola”: habla coach que atendía a Zulma Guzmán, quien habría envenenado a menores con talio

Colombia

En entrevista con el Podcast La Lupa, habló por primera vez Jeisson Rosas, más conocido como “el mentalista”, que atendía a Zulma Guzmán, presunta autora intelectual del asesinato de dos menores de edad con frambuesas envenenadas con talio.

En la entrevista Rosas explicó que conoció a Guzmán en el año 2022 y que “no guarda información de sus consultantes”.

El consultorio de Rosas, fue allanado en enero de 2025, ya que existen teorías de que desde esa oficina salieron las frambuesas envenenadas con talio, frente a eso, señaló que en la diligencia, la Fiscalía les preguntó si la conocían y si la habían tratado: “yo recordaba, creía recordar que la había tratado, pero no tenía fechas, no tenía nada”.

Ahora bien, en medio de la entrevista, Rosas niega saber del caso antes del allanamiento, ya que no consume noticias, y que intentó no dar mayores detalles a la Fiscalía sobre lo que hablaba con Zulma Guzmán en consulta, debido a su ética profesional.

Sin embargo, contó que la persona que pidió el domicilio desde su oficina, llegó a ese consultorio, habría ingresado para sentarse en la sala de espera, y al no encontrarlo en el consultorio, pidió el domicilio para que preguntara por él: “Es ahí donde llegó la persona; la celadora subió, bajó supuestamente una mujer Zenaida, que es quien entregó el domicilio”.

Así mismo, confirmó que no conoce a ninguna persona llamada Zenaida, y que considera que se podría estar tratando de una suplantación: “Pero también te soy sincero. Yo dudo de todo. Y si algo me gustaría invitar a través de este programa es a que las personas duden de todo, que no se compren nada”.

Por otro lado, informó que no estaba en el país aquel 3 de abril, día en el que ocurrieron los hechos, y que tiene pruebas de ello, pues había salido de vacaciones a Paris con su esposa.

¿Zulma tenía relación con temas de brujería?

Dijo Rosas en medio de la entrevista, que él le había dejado muy claro a Guzmán, que él no hacía ningún trabajo con brujería.

“Existen muchas personas que ofrecen brujería, amarres, prácticas, pero ella sabía que yo eso no lo hacía. Jamás me lo insinuó o me lo propuso”, afirmó Rosas, al mismo tiempo que contó que dentro de su proceso sí había una situación muy presente, relacionada con su situación sentimental con Juan de Bedout.

“Era un tema que siempre venía en la conversación. Sin embargo, no era lo único. Ella tenía otros aspectos de su vida, su crecimiento profesional, como su viaje a Argentina. Ella siempre me hablaba de su vida, de su profesión, de sus cosas, pero en la consulta, por alguna razón, todo giraba muy en torno a su tema de pareja; siempre volvía a la situación. Era un tema complicado para ella, pero, si me preguntas a mí, yo nunca vi en Zulma a una persona psicópata que hubiese podido tener planeado hacerle un daño a alguien”.

¿Un crimen planeado?

Al consultarle a Rosas sobre el crimen con talio, que habría cometido la señora Zulma Guzmán, aseguró que sí lo hizo realmente, fue completamente planeado desde hace tiempo atrás.

“O sea, no creo que haya sido tan perfecto, tan planeado perfectamente, pero sí, obviamente, era un tema que se venía construyendo en su mente desde hace tiempo y buscando los recursos, las maneras, pensando. Y de pronto, finalmente, tomas la decisión y dices: sí, lo voy a hacer de esta forma”.

Además, cuenta que llegó a pensar en la posibilidad de que Guzmán tomara represalias en su contra: “Sí, lo llegué a pensar. Y sí me parece mucho recordar que algo nos regaló, pero es un recuerdo muy vago. Ante la duda, yo creo que el ambiente también empieza a sugestionarse un poco y por ahí empezamos a decir: yo recuerdo como unas bolitas, como unas cositas de chocolatito, pero como unas almendras. Y mi esposa me dijo: “Sí, tú llegaste con algo así, no sé qué”. Entonces, se nos pasó por la cabeza. Realmente, pues, eso alcanzó tal dimensión que mi esposa se hizo el examen del talio y, afortunadamente, salió negativo”.

Cuestionamientos de Rosas

Finalmente, afirmó que desde el allanamiento y todo lo que pasó en su consultorio, se ha cuestionado las consultas con Guzmán, y que eso lo ha llevado a llevar sus consultas de otra forma.

“A mí me llegan muchísimas personas con ese tipo de apegos, con ese tipo de juicios, con ese tipo de búsquedas como de quién es el culpable de mi sufrimiento. Y yo lo que intento en mis sesiones y en mis consultas es llevarlos a otro pensamiento”.

La entrevista completa con Jeisson Rosas, saldrá el miércoles 04 de febrero, por el canal de La Lupa.