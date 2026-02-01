Abelardo de la Espriella critica la guerra de aranceles, advierte afectaciones a empresarios

El candidato hizo un llamado desde Tunja para que los conflictos entre gobiernos no afecten la economía nacional

Tunja

Desde Tunja, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la actual guerra de aranceles y a la situación en la frontera con Ecuador, asegurando que este tipo de medidas terminan afectando a la ciudadanía y al sector productivo del país.

“Cuando se imponen aranceles a Colombia no se está castigando al Gobierno, se está castigando a los empresarios y al pueblo colombiano”, afirmó el aspirante presidencial, quien calificó estas decisiones como desmedidas.

De la Espriella sostuvo que los conflictos entre gobiernos no deben trasladarse a la población ni a la economía nacional. “Si hay un problema entre gobiernos, no se puede resolver afectando la economía, los empresarios y a quienes viven de su trabajo”, señaló.

El candidato hizo un llamado al presidente para que se evalúen alternativas que no perjudiquen al comercio ni al desarrollo económico del país, insistiendo en que las diferencias deben resolverse por la vía institucional y diplomática.