Vía Talaigua alcanza el 90% de avance: Gobernador Yamil Arana inspeccionó la obra

En un recorrido de seguimiento a las obras de infraestructura que se ejecutan en el sur del departamento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, visitó el proyecto de mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal de Talaigua Nuevo con el corregimiento de Talaigua Viejo, donde verificó avances, escuchó a la comunidad y reiteró el compromiso de su administración con la conectividad y el desarrollo regional.

Durante la jornada, el mandatario departamental conversó con habitantes, líderes comunitarios y transportadores, quienes destacaron la importancia de esta obra para la movilidad, la economía local y el acceso a servicios esenciales.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de la vía que comunica de la cabecera municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo en el municipio de Talaigua Nuevo, departamento de Bolívar”, contempla la intervención de más de tres kilómetros de carretera y actualmente registra un avance del 90 %, acercándose a su fase final.

A través de sus redes sociales, el gobernador Arana resaltó el impacto positivo de los trabajos en ejecución: “Tremenda vía la que estamos haciendo entre Talaigua Nuevo y Talaigua Viejo. Más de 3 kilómetros y un 90% de avance, ya casi la terminamos”, expresó.

La obra busca mejorar la calidad de vida de las comunidades de Talaigua Viejo y zonas aledañas, reduciendo los tiempos de desplazamiento, facilitando el transporte de productos agrícolas y fortaleciendo la integración social y económica entre ambos sectores del municipio.

Los habitantes del corregimiento manifestaron al gobernador su satisfacción por el avance del proyecto, señalando que la nueva vía representa una oportunidad para dinamizar el comercio, mejorar el acceso a la educación y la salud, y aumentar la seguridad vial.