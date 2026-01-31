Reducción del precio de la gasolina traerá beneficios al Huila

Neiva

La reciente decisión del Gobierno Nacional de reducir en 500 pesos el precio de la gasolina en todo el territorio colombiano ha sido recibida de manera positiva por el sector de los combustibles. Según lo anunciado por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, esta medida busca aliviar el impacto económico tanto para los consumidores como para las estaciones de servicio.

Luz Mila Moyano de Combossur, comento que “en el departamento del Huila, la disminución del precio representa un alivio importante, ya que permitirá una mayor dinámica en la venta del combustible. Aunque existe preocupación inicial por los inventarios adquiridos a un costo más alto, se espera que el ajuste sea temporal y que, a mediano plazo, el beneficio sea generalizado para el sector y los usuarios finales”.

Actualmente, el Huila cuenta con cerca de 200 estaciones de servicio, todas las cuales se verán favorecidas por esta iniciativa. A pesar de que el departamento se encuentra en una de las fases finales del poliducto, lo que incrementa los costos logísticos, la reducción será equitativa y aplicará para todas las estaciones del país sin distinción.

En cuanto al consumo, se estima que en el Huila se comercializan aproximadamente cinco millones de galones de gasolina, según datos del Sistema de Información de Combustibles (SIC). Tras una caída cercana al 10 % en las ventas entre 2024 y 2025.