Real Cartagena de seis, seis

En su primer partido en el estadio de futbol Jaime Morón León, Real Cartagena consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Real Cundinamarca, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo BetPlay I-2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El único gol del compromiso llegó tras una acción de Freddy Montero, quien sacó un zapatazo de pierna derecha para marcar la diferencia al 45+1.

Con este triunfo, Real Cartagena consiguió 6 puntos de 6 posibles. El próximo compromiso será ante Independiente Yumbo, el miércoles 4 de febrero a las 6:00 p.m. en condición de visitante.