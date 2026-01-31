Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Real Cartagena de seis, seis

Venció a Real Cundinamarca por la mínima diferencia

En su primer partido en el estadio de futbol Jaime Morón León, Real Cartagena consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a Real Cundinamarca, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo BetPlay I-2026.

El único gol del compromiso llegó tras una acción de Freddy Montero, quien sacó un zapatazo de pierna derecha para marcar la diferencia al 45+1.

Con este triunfo, Real Cartagena consiguió 6 puntos de 6 posibles. El próximo compromiso será ante Independiente Yumbo, el miércoles 4 de febrero a las 6:00 p.m. en condición de visitante.

