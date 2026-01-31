Policía y comunidad se unen para auxiliar a comerciantes tras accidente en la vía hacia Mompox

En la vía nacional que conduce al municipio de Mompox, se presentó un accidente de tránsito cuando un vehículo tipo moto-carro, que transportaba banano, se salió de la carretera y cayó a un abismo, ocasionando pérdidas materiales y afectaciones a la mercancía.

De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional adscritas al Primer Distrito de Mompox acudieron al lugar de los hechos para brindar asistencia a las personas involucradas, verificar su estado de salud y coordinar acciones de apoyo.

A estas labores se sumaron habitantes del sector, quienes de forma solidaria ayudaron a recuperar la mercancía que había quedado dispersa tras el accidente. Gracias al trabajo conjunto entre Policía y comunidad, se logró rescatar el producto, avaluado en aproximadamente dos millones de pesos, evitando mayores pérdidas económicas para los afectados.

El procedimiento fue liderado por el teniente coronel Diego Rodríguez, comandante del Primer Distrito de Mompox, junto al subintendente Luis Díaz, quienes coordinaron la atención y el acompañamiento en el sitio.

“La respuesta solidaria de la comunidad fue fundamental. Agradecemos este gesto humanitario, que permitió recuperar la mercancía sin que se presentaran saqueos, demostrando una vez más el respeto y la convivencia ciudadana”, manifestó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional agradeció públicamente a la comunidad por su comportamiento ejemplar y reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para fortalecer la confianza, la solidaridad y la convivencia en las vías del departamento