Policía lanza “Plan Mi Finca Segura” para proteger a ganaderos de Arjona y Turbana

Con el propósito de fortalecer la seguridad del sector ganadero y proteger una de las principales actividades económicas del departamento, la Policía Nacional de Colombia participó en la Reunión de Seguridad Ganadera “Plan Mi Finca Segura”, realizada en el municipio de Arjona.

Durante la jornada se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional orientada a la construcción de estrategias eficaces para hacer frente a delitos como la extorsión, el hurto y el abigeato, los cuales afectan directamente al gremio ganadero. Este espacio permitió el intercambio de información y el fortalecimiento de acciones preventivas y operativas en el territorio.

En la actividad participaron el gremio FEDEGAN con sus afiliados ganaderos, la Policía Nacional con toda su oferta institucional, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, las alcaldías de Arjona y Turbana, así como las asociaciones ganaderas del norte del departamento, consolidando una feria integral por la seguridad y la articulación institucional.

Al respecto, el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestro compromiso es trabajar de la mano con el gremio ganadero y las autoridades locales para prevenir y combatir los delitos que afectan al campo. La seguridad rural es una prioridad y solo se logra con articulación, confianza y denuncia oportuna.”

La actividad se desarrolló en el Centro de Exposiciones Agro Bolívar, ubicado sobre la troncal del municipio de Arjona, escenario que permitió un acercamiento directo entre las autoridades y los productores, reafirmando el compromiso institucional por garantizar entornos rurales más seguros en el departamento de Bolívar.