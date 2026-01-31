Llega a Santa Marta nuevo sistema de cribado de aguas residuales

Santa Marta

En la capital del Magdalena se hizo entrega del sistema de cribado en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), la cual fue encabezada por la viceministra de vivienda, Ruth Quevedo, quien visitó la estación para verificar la llegada de este componente clave del proyecto de rehabilitación.

Se conoció que el sistema de cribado permitirá filtrar los elementos sólidos presentes en las aguas residuales, proteger los equipos del sistema y evitar que estos residuos lleguen al mar, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y al adecuado funcionamiento de la estación.

Asimismo, desde la cartera ministerial se anunció la llegada de seis tableros de control que permitirán que una vez se interconecten con la operación del sistema, optimicen y garanticen un adecuado funcionamiento eléctrico de la EBAR.