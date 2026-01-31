Líderes comunitarios fortalecen sus competencias digitales en zona de autogestión

Por invitación de Aguas de Cartagena, 15 líderes comunitarios de las zonas aledañas al Centro Comercial Gran Manzana participaron recientemente en el taller “Herramientas digitales para hacer la vida más fácil”, una iniciativa que hace parte del compromiso de la empresa con la innovación y la mejora continua en la atención a sus usuarios.

Durante el taller, los participantes vivieron una experiencia práctica con los servicios digitales que Aguas de Cartagena ofrece en la Zona de Autogestión Gran Manzana, recientemente inaugurada para facilitar el acceso a trámites y consultas. Los asistentes interactuaron directamente con kioscos digitales, puntos telefónicos y el servicio de video atención, conociendo las distintas opciones disponibles para gestionar sus servicios de manera ágil y eficiente.

a jornada se consolidó como un espacio de diálogo y retroalimentación, en el que los líderes comunitarios compartieron opiniones y sugerencias que contribuyeron a la optimización de los procesos y al fortalecimiento de la experiencia de los usuarios.

“Valoramos profundamente estos aportes, ya que nos permiten adaptar nuestros servicios a las necesidades reales de los usuarios y fortalecen la relación de confianza con la comunidad”, expresó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

“Con el desarrollo de estos talleres, la empresa busca que los líderes comunitarios se conviertan en multiplicadores de conocimiento en sus barrios, promoviendo el uso de las herramientas digitales y facilitando que más usuarios realicen sus trámites cerca de sus hogares, sin interrumpir sus actividades diarias”, añadió el directivo.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el liderazgo comunitario como un componente esencial para impulsar procesos de transformación social, fortalecer la cercanía institucional y consolidar la confianza ciudadana.