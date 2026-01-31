Incendio consumió el peaje Bicentenario, ubicado en la vía Honda – Guaduas

Tolima

La noche de este viernes 30 de enero se presentó un incendio en el peaje Bicentenario, ubicado en la vía que conecta a los municipios de Honda (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca).

Según información suministrada por César Santana, comandante de los Bomberos Voluntarios de Honda, el incendio se originó debido a un posible cortocircuito en un vehículo particular, el cual se prendió en llamas.

“Se prendió un carro dentro de los carriles y al pie de las cabinas. Se mandó una máquina extintora en primera instancia con dos unidades y luego se envió un vehículo cisterna con dos unidades. La verdad, la estructura se quemó; el peaje prácticamente se quemó todo”, contó Santana.

Según el comandante, la conflagración, por fortuna, no dejó personas lesionadas. Sin embargo, la movilidad en la vía que conecta al Tolima con Cundinamarca permanece restringida, a la espera de que se habilite el paso, por lo menos, por un carril.

“Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, únicamente materiales, pero hasta el momento no tenemos informe. Todavía siguen en el sitio haciendo evaluaciones y están Bomberos de Guaduas y personal del peaje para ver si dan vía, ya que está trancada la carretera en ese sector. No hay paso y están tratando de habilitar un carril”, reveló.

Por su parte, el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, agregó que “un vehículo se incendió en el peaje y el fuego se extendió, quemando toda la caseta. El incendio ya fue controlado por los Bomberos de Honda. Sin embargo, hace presencia la Policía Nacional para temas de protección de los bienes y regulación del tránsito”.