Habilitan vía Cali - Buenaventura tras desactivación de cilindro con explosivos en Dagua

La vía Cali–Buenaventura fue habilitada nuevamente a la altura del corregimiento El Limonar, en el municipio de Dagua, luego de que uniformados de la Policía Nacional lograran la desactivación controlada de un cilindro cargado con explosivos.

Según las autoridades, el artefacto contenía tres kilos de nitrato de amonio y una mina antipersonal, lo que obligó a las autoridades a ordenar el cierre preventivo del corredor vial, mientras se adelantaba la desactivación controlada.

Durante el procedimiento, se registró hostigamiento armado contra la Fuerza Pública, situación que requirió el apoyo del Ejército Nacional y del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que brindó respaldo con aeronaves tipo Tucano, permitiendo finalmente asegurar el área y neutralizar el artefacto.

“Una vez llegan las unidades y se asegura el perímetro, somos hostigados con ráfagas de fusil desde la parte alta. Se requiere apoyo aéreo para lograr la desactivación del cilindro”, confirmó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

A esta hora, la Fuerza Pública adelanta operativos intensivos en la zona para dar con los responsables de este hecho. Las primeras indagaciones señalan como presuntos autores a la estructura Jaime Martínez, disidencia de las FARC.