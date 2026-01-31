Cúcuta

Fueron entregados los quince cuerpos de las víctimas del accidente de Satena

Avanzan las investigaciones por el siniestro en la zona rural de la Playa de Belén

El misterio de localizador de emergencia: ¿por qué no transmitió tras el accidente de Satena? /

Cúcuta

Los forenses encargados de la inspección técnica a cadáver de de las quince personas que fallecieron entre pasajeros y tripulación terminaron su labor, y entregaron los cuerpos a sus familiares.

Satena y la empresa contratista Searca informaron a la opinión p{pública que han dispuesto el traslado con sus acompañantes a ciudades como Valledupar, Arauca y Medellín.

También a través de Latam será enviado un cuerpo a la capital del país con sus seres queridos de acuerdo a los protocolos y atención ofrecida para las familias.

En las últimas horas, empezaron las despedidas, la primera de ella en cámara ardiente fue para el Representante por la curul de paz Diógenes Quintero, cuyo cuerpo estuvo en la sede de la Asamblea departamental y posteriormente trasladado a Ocaña donde se le realizara un homenaje y se le dará cristiana sepultura.

El siniestro que se registró el pasado miércoles en la ruta Cúcuta-Ocaña y que cobró la vida de todos sus ocupantes es materia de investigación por parte de la Aeronáutica Civil.

