Firme decisión personeros del Huila alzan una sola voz ante la crisis del sistema de salud

Neiva

Los personeros del departamento del Huila decidieron unirse en una sola voz frente a la crítica y preocupante situación que atraviesa el sistema de salud. Como representantes del Ministerio Público en los 37 municipios del departamento, considerando necesario llamar la atención de las autoridades competentes, tanto del nivel central como regional, sobre una coyuntura que hoy se traduce en una crisis cada vez más profunda y visible para la ciudadanía.

Pese a la gravedad del panorama, no se ha encontrado eco suficiente ni en las autoridades ni en la misma comunidad. Esta falta de respuesta ha llevado a proponer y habilitar distintos escenarios que permitan subsanar y sanear una problemática difícil de explicar y aún más compleja de vivir para los ciudadanos, quienes diariamente enfrentan filas interminables, demoras en la entrega de medicamentos y cancelaciones de procedimientos médicos largamente esperados.

Según Jerson Batidas, personero de Neiva, afirmo que “son realidades que asumimos a diario los personeros municipales, convirtiéndonos, en muchos casos, en el rostro del Estado ante una población cansada y desgastada. Ciudadanos que no creen en la institucionalidad porque no reciben respuestas claras, serias ni oportunas por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizarlas, especialmente cuando se trata del derecho fundamental a la salud”.

En este ejercicio de unidad ya se han logrado avances importantes, como el acercamiento con la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría delegada para asuntos de salud. Además, se proponen impulsar una acción constitucional, específicamente una acción popular, con la que se busca reclamar la entrega de más de 10.000 medicamentos pendientes en el departamento, cifra que aún está en verificación, pero que refleja la dimensión de esta problemática que no admite más retrasos.