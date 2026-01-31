A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Expo Malocas 2026 se toma Villavicencio

A Vivir Que Son Dos Días estuvo presente en una fiesta que celebra la identidad llanera.

David Santiago Suescun Cruz

A Vivir Que Son Dos Días estuvo presente en una fiesta que celebra la identidad llanera.

Villavicencio, capital del Meta y punto de encuentro entre la Orinoquía y el resto del país, fue escenario de Expo Malocas 2026, una feria que ratifica el crecimiento económico y productivo de la región. La ciudad, consolidada como eje agroindustrial y ganadero, volvió a reunir a productores, empresarios y comunidades rurales en un espacio donde la tradición llanera convive con la innovación y la sostenibilidad.

Desde el Parque de la Cultura Maloca, A Vivir Que Son Dos Días acompañó esta edición de Expo Malocas con la presencia de invitados como Andrés Pardo, secretario de Agricultura del Meta; el joven vaquero Javier Peñuela; y el cantante de joropo Jhon Onofre, entre otros participantes, quienes compartieron su visión sobre el Llano, sus tradiciones; Y la agenda de actividades y conciertos programados para este fin de semana, del 28 de enero al 1 de febrero.

