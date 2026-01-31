El director de la cárcel de Neiva renunció a su cargo tras ser víctima de un atentado

Autoridades mantienen pago de recompensa hasta de 50 millones de pesos para quien suministre información de los autores materiales.

Neiva

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero, cuando Rodríguez Muñoz se desplazaba en un vehículo particular por el sur de Neiva. En el ataque falleció su único hijo, Ismael Enrique Rodríguez Pulgarín, de once años, y resultó gravemente herido su compañero de trabajo, el subdirector Renato Solano Osorio.

Se pudo conocer que, apenas nueve días después de haber asumido el cargo como director de la cárcel judicial de Rivera, Rodríguez Muñoz y los otros tres ocupantes del automóvil fueron atacados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El atentado acabó con la vida del menor y dejó herido al subdirector Solano, quien falleció el 21 de enero.

A la fecha, las autoridades continúan investigando para establecer la identidad de los autores materiales e intelectuales del atentado, en el que perdieron la vida el menor de 11 años y el subdirector Solano Osorio, quien al parecer venia recibiendo amenazas, por personas externas del penal.

La alcaldía de Neiva y la gobernación del Huila anunciaron recompensa hasta de 50 millones de pesos para quien suministre información de los autores materiales. El pago aun se mantiene en firme, ya que el único propósito es dar con la captura de este lamentable hecho.