Directora del Real Jardín Botánico de Madrid visita Colombia: su recorrido empieza en el Tolima

Tolima

La Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica) anunció que a partir del primero de febrero, y por espacio de una semana, visitará Colombia la directora del Real Jardín Botánico de Madrid (España), María-Paz Martín Esteban, junto con su equipo científico.

La visita busca unir esfuerzos institucionales y académicos para preservar el legado del sabio José Celestino Mutis. Además, tiene como objetivo explorar posibles alianzas entre ambas organizaciones.

Del primero al 5 de febrero, la visita de la directora del Jardín Botánico de Madrid se concentrará en el departamento del Tolima. Inicialmente llegará al municipio de San Sebastián de Mariquita y luego se trasladará a Ibagué; en ambas poblaciones recorrerá sus jardines botánicos. Luego llegará el turno del Jardín Botánico de Bogotá.

El cronograma

Funbotánica y la Alcaldía de Mariquita anunciaron que realizarán el conversatorio “Cómo recuperar el Jardín Botánico de Mutis en Mariquita”, un espacio de reflexión y acción orientado a rescatar uno de los patrimonios científicos y culturales más importantes de Colombia y de América Latina: el primer Jardín Botánico del Nuevo Reino de Granada, fundado por José Celestino Mutis en el siglo XVIII.

El escritor y ensayista tolimense William Ospina, conocedor de la historia iberoamericana y de la obra de Mutis, se unirá a esta causa.

“Recuperar el Jardín Botánico de Mutis en Mariquita no es un gesto nostálgico ni simbólico. Es retomar un proyecto de conocimiento profundamente ligado al territorio, a la biodiversidad y a la idea de ciencia pública que Mutis encarnó. Es también devolverle a Mariquita el lugar que tuvo en la historia universal de la botánica y proyectarla hacia el futuro”, explicó Guillermo Pérez Flórez, director de Funbotánica.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 2 de febrero de 2026, a las 6:00 p. m., en la Casa de la Expedición Botánica (calle 3 No. 3-49, Mariquita), y contará con la participación especial de la directora del Real Jardín Botánico – CSIC (España), institución que hoy custodia buena parte del legado científico y documental de la Real Expedición Botánica.

Entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero, la visita se trasladará al Jardín Botánico San Jorge de Ibagué, ciudad donde la directora también participará en intercambios académicos. Finalmente, su visita culminará el viernes 6 y sábado 7 de febrero, con recorridos por el Jardín Botánico de Bogotá.

La historia

Funbotánica destacó la importancia de San Sebastián de Mariquita, municipio tolimense, como un epicentro de la historia científica del país, al señalar que el bosque húmedo tropical de la zona sirvió como laboratorio natural de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, uno de los proyectos científicos más relevantes del siglo XVIII en América.

Mariquita fue, entre 1783 y 1791, el corazón de la Real Expedición Botánica dirigida por Mutis y un centro permanente de investigación científica del territorio colombiano. Desde su creación en 1983, Funbotánica se dedica a la investigación, divulgación y recuperación de este legado científico y cultural.

La visita de la científica María-Paz Martín cuenta con el apoyo de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Colombia y la Universidad de Ibagué, entidades que respaldan la protección y promoción de este tesoro cultural, histórico y científico de los colombianos.