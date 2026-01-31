Con más de $11 mil millones Mintransporte impulsa la movilidad rural en norte del Valle

Con una inversión total de $11.928 millones, de los cuales más de $11.570 millones, aportados por el Gobierno nacional, a través del INVÍAS, hoy se encuentran en funcionamiento 14 tramos de vía rural, que suman más de 6 kilómetros intervenidos: 11 tramos en la vía Ansermanuevo – El Vergel y 3 tramos en Caicedonia, mejorando la conectividad, la seguridad vial y el acceso de las comunidades rurales a mercados, servicios y oportunidades.

Estas obras permiten reducir tiempos de desplazamiento, fortalecer la economía campesina y garantizar condiciones de movilidad más seguras, especialmente para productores agrícolas, estudiantes y familias que dependen de estas vías para su vida cotidiana.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que este convenio demuestra que el Gobierno nacional sí está invirtiendo en este departamento.

Destacó que el proyecto inició en septiembre de 2023 y hoy es una realidad para las comunidades del norte del Valle del Cauca.