Cayó alias “Mono Candelo”: deportan de EE. UU. a señalado asesino de lideresa social en Bolívar

En un golpe contundente a las estructuras criminales que aquejan al departamento de Bolívar, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia puso a disposición de la justicia a uno de los hombres más buscados y peligrosos de la región, Brayan Stiven González Quirama, alias “Mono Candelo”, reconocido integrante del Clan del Golfo y presunto responsable del asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita.

Este criminal, cuyo accionar sembró terror en el sur de Bolívar, fue entregado por las autoridades de los Estados Unidos y arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Alexandria, tras permanecer requerido por la justicia colombiana. Sobre este individuo pesaba una circular azul de Interpol.

González Quirama cuenta con una orden de captura vigente por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, conductas asociadas a su accionar criminal como miembro de esta estructura armada ilegal, en la región del Magdalena Medio. Por su paradero, hasta el año pasado, se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Este sujeto está vinculado al asesinato de la lideresa social Rosa Elena Célix Guañarita, ocurrido en febrero de 2023 en un establecimiento público cerca del casco urbano del municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, un crimen que generó rechazo nacional y encendió las alertas sobre la violencia contra líderes sociales en el país.

“La deportación de este sujeto demuestra que no hay fronteras para la acción de la justicia cuando se trata de integrantes de estructuras criminales que atentan contra la vida y la seguridad en Colombia. En este Gobierno seguimos trabajando para evitar que personas con antecedentes tan graves utilicen la movilidad internacional para evadir a las autoridades”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

El Gobierno del presidente Petro actúa coordinadamente por la seguridad nacional, el fortalecimiento de los controles migratorios y la cooperación internacional, como herramientas fundamentales para cerrarle el paso a los criminales, garantizando la protección de las fronteras.