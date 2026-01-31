Ataque sicarial en el Paseo Bolívar: sicarios en moto balean a un hombre en plena vía pública

La tranquilidad del barrio Paseo Bolívar se vio abruptamente interrumpida en la noche de este viernes 30 de enero, cuando un nuevo hecho de sangre dejó a un hombre gravemente herido en el casco urbano de la ciudad.

El ataque

Según el relato de testigos, el suceso ocurrió mientras la comunidad realizaba sus actividades cotidianas. Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, desenfundaron un arma de fuego para disparar en repetidas ocasiones contra un joven identificado preliminarmente como ‘Brayan’.

Tras el ataque, los delincuentes emprendieron la huida a toda velocidad, dejando a la víctima tendida en el pavimento con heridas en diversas partes del cuerpo.

Atención médica e investigación

Vecinos y transeúntes que presenciaron el caos auxiliaron rápidamente al herido y lo trasladaron de urgencia a un centro médico cercano. Hasta el momento, el reporte indica que permanece bajo pronóstico reservado y observación médica.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena ha guardado hermetismo sobre los móviles del ataque. No obstante, unidades de la Sijín y de inteligencia ya se encuentran en el sector recolectando testimonios y analizando las cámaras de seguridad para identificar la placa del vehículo y el paradero de los responsables.

Este hecho eleva la preocupación entre los habitantes de la zona, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de los ataques sicariales en los barrios tradicionales de Cartagena.