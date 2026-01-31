Asesinan a balazos a reconocido barrista del Real Cartagena en San Fernando

Una profunda consternación embarga a los seguidores del Real Cartagena tras el asesinato de Jesús Meléndez, un integrante activo de la barra Rebelión Auriverde, quien fue ultimado a tiros en el barrio San Fernando.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El ataque en plena vía pública

El hecho de sangre se registró alrededor de las 5:00 p. m. de este viernes 30 de enero. Meléndez, de 32 años, se encontraba en una calle del sector cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según testigos presenciales, el parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra el barrista.

Pese a los intentos por auxiliarlo, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento poco después del ataque, mientras los agresores huían con rumbo desconocido.

Homenajes y dolor en la tribuna

Jesús, padre de un menor de edad, era ampliamente conocido en la ciudad por su compromiso incondicional con el equipo “Heroico”. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de sus compañeros de cancha.

“No es fácil ver partir compañeros de viaje y de cancha tan rápido”, publicó uno de sus amigos, mientras que la barra Rebelión Auriverde expresó su rechazo absoluto a la violencia que hoy apaga la vida de uno de los suyos.

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Cartagena ya inició las labores de inteligencia para determinar los móviles de este homicidio. Unidades de investigación criminal analizan cámaras de seguridad de la zona de San Fernando para identificar a los sicarios.

Este nuevo caso de sicariato se suma a la racha violenta que atraviesa la ciudad, generando un llamado urgente de la ciudadanía por medidas de seguridad más efectivas.