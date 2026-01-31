Arrancó conexión San Francisco - Juan Angola: nueva vía para descongestionar el norte de Cartagena

La transformación vial de Cartagena sigue avanzando con resultados que hablan por sí mismos. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz inició hoy el tercer frente de obra del Circuito Vial del Norte, con el arranque de los trabajos de la nueva vía que conectará la Vía Perimetral con la Marginal del Caño Juan Angola desde las Letras de la ciudad en la curva de San Francisco, una intervención estratégica que mejorará significativamente la conectividad entre las Localidades 1 y 2.

Con este frente en ejecución, cuyo valor es de $6.500 millones, que contempla la construcción de 894 metros lineales de vía nueva paralela a la pista del aeropuerto internacional Rafael Núñez, el Circuito Vial del Norte se ratifica como una realidad que avanza a gran ritmo de manera planificada.

En menos de un mes, la administración distrital inició y entregó la nueva subida a La Popa, puso en ejecución la obra del “Corredor Histórico” en el Parque de La Marina del Centro Amurallado y ahora activa una tercera conexión que responde a una deuda histórica con sectores, que por años enfrentaron dificultades de acceso, congestión y deterioro de su infraestructura.

Se verán beneficiados barrios como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, 7 de Agosto, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices, Crespo y toda la ciudadanía en términos prácticos, pues ahora habrá una conexión vía más directa y ágil para ir del sur al norte de Cartagena, especialmente para ir al aeropuerto internacional Rafael Núñez, las playas y el futuro Gran Malecón del Mar.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, permitirá mejorar la articulación entre vías estratégicas de la ciudad, facilitando la circulación vehicular, reduciendo tiempos de desplazamiento y descongestionando vías principales que hoy soportan una alta carga de tráfico.

”Estamos haciendo historia, resolviendo problemas históricos en Cartagena

Esta conexión entre la vía Perimetral y la marginal Juan Angola fortalecerá la movilidad de barrios residenciales, impactando de forma directa la calidad de vida de miles de cartageneros.

El Circuito Vial del Norte fue concebido como un proyecto estructural para reorganizar la movilidad del norte de Cartagena, integrando nuevas vías, rehabilitando algunas existentes y creando otras alternativas de circulación. Además de la conexión Loma Fresca–La Popa y la rehabilitación de la Calle 30 en el Parque de La Marina, el proyecto contempla intervenciones estratégicas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo accesos a corregimientos, sectores turísticos y zonas de alto valor patrimonial.

“Estamos demostrando que este gobierno no se queda en anuncios. El Circuito Vial del Norte avanza con obras que ya están en servicio y con nuevos frentes que se activan de manera responsable y planificada. Cartagena necesitaba soluciones reales a su movilidad y eso es lo que estamos entregando: soluciones a problemas históricos, ofreciendo alternativas a temas que parecían acabarse solo con utopías e ilusiones”, expuso el alcalde Dumek Turbay Paz durante el acto de inicio oficial de este nuevo frente de obra.

Y agregó: “Esta nueva vía junto a la Autopista Verde se convierten en dos grandes e inéditos proyectos para conectar a la ciudad de una forma circunvalar sin generar tráfico al interior de los barrios. Así se mueven las grandes ciudades”.