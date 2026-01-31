Alcalde de Cartagena lidera nueva jornada de entrega de 39 antiguos caballos cocheros a sus familias

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, junto al director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), Adolfo Pérez, lideró en la Plaza de Todos una nueva jornada de entrega de 39 antiguos caballos cocheros a sus nuevas familias adoptantes, como parte del proceso de transición definitiva hacia los coches eléctricos en la ciudad.

Durante la visita, el mandatario distrital acompañó personalmente la asignación de los equinos que, tras cumplir con las valoraciones veterinarias y los requisitos establecidos, iniciarán una nueva etapa de vida en entornos seguros, alejados del trabajo de tracción animal.

Esta jornada hace parte de una fase continua del programa de adopción responsable que se viene desarrollando de manera progresiva hasta lograr la reubicación total de los caballos.

La Plaza de Todos continuará funcionando como espacio de resguardo temporal para los equinos que aún no han sido entregados, donde reciben atención, seguimiento y condiciones adecuadas de bienestar, mientras avanzan los procesos de evaluación y selección de adoptantes.

“Ahora mismo estamos en una mesa de diálogo con los propietarios de los viejos coches turísticos de tracción animal, en la cual han expresado que no les gusta que se refieran a su actividad anterior como un ejemplo de maltrato animal. Pero si nos salimos de las conversaciones entre humanos y las negociaciones jurídicas y económicas, entenderemos que esto es lo mejor que le pasará a estos seres sintientes. En unas semanas, si los graban, sus rostros serán muy diferentes a los que tenían bajo el sol y la lluvia, galopando sobre el piso caliente del Centro Histórico”, expresó Dumek Turbay.

Y destacó: “Muchos hablan que somos puro cemento. Muchos hablan que solo invertimos en grandes proyectos para el sector turístico; ojalá muchos hablen en los próximos años de este logro animalista y esta ardua batalla legal que dimos para que hoy Cartagena sea referente de la protección animal en el mundo, no solo con los coches eléctricos; sino también con la unidad móvil veterinaria, las dos ambulancias y todos nuestros programas de esterilización y atención veterinaria”.

Por su parte, el director de la Umata, Adolfo Pérez, resaltó que el Distrito mantiene un control riguroso sobre cada entrega, garantizando que las adopciones se realicen bajo criterios técnicos y de responsabilidad.

“Cada caballo que entregamos hoy representa un paso más en este proceso de transformación. Estamos verificando condiciones, acompañando a las familias adoptantes y asegurando que estos animales tengan una vida digna, tal como lo establece la política de bienestar animal del Distrito”, afirmó Pérez.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Umata, se reitera que el proceso de reubicación avanza de manera continua hasta garantizar que todos los caballos cocheros cuenten con un hogar definitivo.

El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer que el bienestar y la protección de los animales no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino una responsabilidad compartida que refleja el compromiso de Cartagena con una ciudad más justa, empática y respetuosa de la vida.