Aída Avella pide una comisión del Gobierno nacional para frenar minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

En su reciente visita a Ibagué, la senadora Aída Avella se mostró preocupada por la grave problemática ambiental y social generada en el sur del Tolima por cuenta de la minería ilegal, desarrollada por personas llegadas de otras regiones y coordinada, especialmente, por las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La senadora Avella denunció la falta de controles por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales, así como de la fuerza pública, para frenar las actividades de minería ilegal.

“Me parece que faltó no solamente la intervención de los alcaldes, sino que también estamos pidiéndole al ministro de Defensa que defienda a los ciudadanos, los ríos y el agua. No pueden mandarnos el agua contaminada con mercurio quienes están sacando oro de los ríos. Esto no puede pasar”, expuso la congresista.

A su vez, la senadora del Pacto Histórico le pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que investiguen a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). “Cortolima debe actuar, ¿qué están haciendo?”, cuestionó.

En su paso por el Tolima, Aída Avella reveló que le solicitará al Gobierno nacional que designe una comisión de los ministerios de Defensa, Ambiente, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e Industria y Comercio, para que adopten medidas conjuntas contra la minería ilegal en el sur del Tolima.

“No puede ser que allí entren tractomulas, lleguen también las retroexcavadoras y se paguen más de $20 millones por cada máquina que esté ingresando. ¿Quién recibe esa plata? Tiene que investigarlo el procurador general. Es muy grave lo que está pasando en el sur del Tolima. No pueden estar cobrando por cada máquina que entra. Lo que hay que defender es el territorio y el agua”, señaló.

Los municipios más afectados por la minería ilegal en el Tolima son Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, donde las disidencias de Mordisco habrían trasladado personas desde Antioquia para la extracción de oro.