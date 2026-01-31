Afinia invita a los clientes a extremar medidas frente a dudosos enlaces en WhatsApp

La seguridad cibernética de los clientes – usuarios es una prioridad para Afinia, filial del Grupo EPM, que hace un llamado a no ingresar a enlaces en WhatsApp ni atender instrucciones de personas que se identifiquen como funcionarios sin una verificación previa.

La compañía cuenta con diversos canales de comunicación con sus grupos de interés, fortaleciendo el relacionamiento a través de esta vía; sin embargo, es importante aclarar que la empresa no ha cancelado los canales de WhatsApp habilitados para las propiedades horizontales.

Es de señalar, que cuando la empresa haga alguna modificación o ajuste en los grupos de comunicación, lo informará exclusivamente a través de los canales oficiales.

Para evitar caer en actos de inseguridad digital, Afinia ofrece las siguientes recomendaciones:

* No abrir enlaces enviados por terceros que no provengan de los canales oficiales de Afinia.

* Sospechar de las llamadas donde se solicite acceder a nuevos grupos, entregar datos personales o ingresar códigos.

* Verificar siempre la identidad del remitente comunicándose con las líneas oficiales de atención, como es la Línea Afinia 115.

* No compartir información personal, claves, códigos o datos sensibles a través de WhatsApp o llamadas telefónicas.