Villa de Leyva será epicentro literario con Villa de Letras 2026

Villa de Leyva se alista para convertirse nuevamente en uno de los principales escenarios culturales del país con la realización de la segunda edición de Villa de Letras 2026, un encuentro dedicado a la literatura y el periodismo que se llevará a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo. Durante cinco días, el municipio acogerá a lectores, escritores y gestores culturales en una agenda que busca promover la lectura, el pensamiento crítico y el turismo cultural en Boyacá.

El evento reunirá a destacadas figuras de la literatura y el periodismo colombiano, entre ellas Pilar Quintana, Mario Mendoza, Yolanda Ruiz, Olga Behar, Carolina Ardila Behar, Ricardo Silva, Augusto Bernal, Petrit Baquero y Ángel Beccassino, quienes participarán en conversatorios, presentaciones de libros y espacios de reflexión sobre la creación literaria y el oficio periodístico. La programación apunta a conectar la tradición narrativa del país con las voces contemporáneas que hoy marcan la agenda cultural.

De acuerdo con Fernando Cordovez, uno de los organizadores del encuentro, Villa de Letras iniciará con actividades comunitarias, talleres y encuentros formativos desde el miércoles 25 de febrero. Entre las propuestas se incluyen talleres de literatura creativa, espacios artísticos para niños, actividades de pintura con tierras de la región, un conversatorio sobre la historia de la ruana como símbolo cultural de Boyacá y un taller que propiciará el diálogo entre editores y escritores sobre los retos del mundo editorial.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Claustro de San Francisco, escenario emblemático del municipio, y estarán acompañadas por proyecciones cinematográficas y encuentros culturales abiertos al público. Con esta segunda edición, Villa de Letras busca consolidarse como una plataforma para el intercambio cultural y la dinamización del turismo cultural en la región.

La programación completa puede consultarse en www.villadeletras.com.