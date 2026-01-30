Trump dijo que Irán “quiere un acuerdo”

El presidente Donald Trump dijo el jueves que creía que Irán quería llegar a un acuerdo para evitar una acción militar, y añadió que había fijado a Teherán un plazo para que responda, mientras buques estadounidenses se dirigen a la región.

“Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Al ser preguntado sobre si había dado un plazo, Trump respondió: “Sí, lo hice”, pero añadió que “solo ellos lo saben con certeza” cuál es.

“Esperemos que logremos llegar a un acuerdo. Si es así, tanto mejor. Si no lo es, ya veremos qué ocurre”, añadió.

El presidente estadounidense había dicho el jueves que “esperaba” no tener que atacar a Irán, urgido a concluir un acuerdo sobre el programa nuclear, al tiempo que advertía a Teherán que se agotaba el tiempo.

Preguntado por una periodista de la AFP si pretendía replicar lo que había hecho en Venezuela, donde Estados Unidos capturó al dirigente Nicolás Maduro y se apoderó del petróleo, se negó a hablar de sus planes militares.

“No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis planes militares. Pero contamos con una flota extremadamente poderosa en esa región”, aún más grande que en Venezuela, afirmó.