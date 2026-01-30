Trump demanda a la agencia tributaria de EEUU por filtración de su declaración de impuestos

El presidente Donald Trump presentó el jueves una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos, reclamando 10.000 millones de dólares por el daño a sus negocios que, según él, le produjo la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Trump presentó la demanda a título personal y no como presidente, junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y el conglomerado familiar, The Trump Organization.

La demanda señala que la IRS y el Departamento del Tesoro “tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes”.

Durante su primer periodo presidencial, las declaraciones de impuestos de Trump fueron foco de especulación después de que el presidente rompiera con la tradición de sus predecesores y se negara a publicarlas como candidato.

Los documentos fueron filtrados a la prensa por Charles “Chaz” Littlejohn, un exempleado del IRS, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, de acuerdo con la demanda.

“Los acusados han causado a los demandantes daños reputacionales y financieros, vergüenza pública, mancharon su reputación empresarial, los han presentado bajo una luz falsa, y han afectado negativamente la figura pública del presidente Trump y los demás”, se lee en el documento presentado ante un tribunal federal en Miami.

Littlejohn se declaró culpable en 2023 de la filtración. Actualmente, cumple una condena de prisión de cinco años.

El New York Times informó en septiembre de 2020 que Trump pagó solo 750 dólares en el impuesto federal sobre la renta en 2016 y 2017, y no pagó nada durante 10 de los 15 años anteriores.

No es la primera vez que el presidente presenta un reclamo legal contra el gobierno federal que él dirige.

Trump, según el New York Times, reclamó 230 millones de dólares al Departamento de Justicia por las investigaciones en su contra por el manejo indebido de documentos clasificados y por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.