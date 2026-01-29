Comisión Europea endurece su política de visados: ¿afecta a Colombia?

La Comisión Europea (CE) adoptó la primera estrategia de la Unión Europea (UE) en materia de visados que supone un endurecimiento a la hora de su concesión y lo vincula a diversos factores, como la cooperación en los retornos y readmisiones por parte de terceros países.

Esta estrategia también plantea la suspensión, denegación o restricción de visados a Estados que lleven a cabo acciones hostiles que socaven la seguridad de la UE, y pone el foco en la atracción de talento y la utilización de herramientas digitales avanzadas para su gestión.

“Con esta estrategia, estamos poniendo en orden Europa con fronteras más sólidas y retornos más efectivos”, dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en rueda de prensa.

Uno de los pilares de este plan, explicó la Comisión, es el refuerzo de la seguridad de la UE con un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes “con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado”.

Los países bajo la mira

La UE mantiene acuerdos con diversos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón o Corea del Sur para que sus connacionales puedan viajar al territorio Schengen sin la necesidad de un visado.

También se prevé un cambio en el artículo 25 bis, que vincula la política de visados a la cooperación de terceros países en la readmisión de migrantes irregulares, que permita a la UE adoptar medidas específicas en casos de falta de cooperación en retornos y readmisiones.

Las medidas restrictivas

Entre estas posibles medidas restrictivas específicas se encuentra “la suspensión, denegación o restricción las solicitudes de visado en respuesta a acciones hostiles de terceros países que socaven la seguridad de la UE”, así como el impulso de nuevas medidas para reforzar la seguridad de los documentos de viaje con el fin de luchar contra el fraude.

La estrategia también está orientada a la adopción de nuevas medidas para la atracción y retención de talento haciendo que lo que la CE denominó “viajes legítimos” sean “más fáciles, rápidos y predecibles para los turistas y viajeros de negocios”.

Algunas de estas medidas son nuevos procedimientos digitales, entre ellos la simplificación y automatización parcial de los controles previos a la salida de viajeros exentos de visados a partir del cuarto trimestre de 2026, la creación de visados de entrada múltiple, y mejorar las condiciones para el talento, como el estudio de nuevas normas jurídicas para emprendedores, profesores o estudiantes.