UE contempla acuerdo político para considerar a la Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

«La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», indicó Kallas en un mensaje en redes.

Tras el acuerdo informal alcanzado, la UE deberá aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad agregó que «cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando en su propia desaparición».

Los ministros llegaron a la unanimidad necesaria para tomar esta decisión tras años de estar sobre la mesa. Países como Francia y España habían expresado reservas al alertar de las consecuencias diplomáticas que podría implicar la decisión.

No obstante, al llegar hoy al Consejo, Kallas aseguró que «se han calculado los riesgos» y precisó que «la parte diplomática queda fuera» de la Guardia Revolucionaria.

«Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos», agregó.

Fuentes diplomáticas habían apuntado la víspera que la Guardia Revolucionaria ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que «en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo político en redes sociales y destacó que era algo que se esperaba desde hacía mucho tiempo.

«‘Terrorista’ es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo iraní en su valiente lucha por la libertad», agregó.

Israel califica de «histórica» la decisión de la UE

Por otra parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró el acuerdo político de la UE y dijo que esto supone un «gran golpe» para un régimen «asesino y represivo».

«Acojo con satisfacción la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», dijo Saar en un comunicado, en el que calificó la decisión de «importante e histórica».

Además, pese a que Israel ha atacado en el último año a Siria, Líbano, Irán o Catar, entre otros países, el ministro sugirió que esta medida señala la guardia iraní, el cuerpo de élite militar que tiene como misión proteger el sistema teocrático de la República Islámica, como «la principal causa» de desestabilización regional.

«Sobre todo, la legitimidad de este régimen asesino y represivo ha sufrido hoy un tremendo golpe», añadió Saar, después de insistir en que Israel «durante años, ha trabajado, y en las últimas semanas con mayor ahínco, para lograr este resultado».

Irán acusa a la UE de «otro error estratégico»

Por su parte, Irán calificó como «otro error estratégico» la designación de la Guardia Revolucionaria (CGRI) como una organización terrorista por la Unión Europea, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

«Después de buscar el «snapback» (la reactivación de las sanciones) a instancias de Estados Unidos, (la EU) ahora está cometiendo otro gran error estratégico al designar a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales como una supuesta ‘organización terrorista’», dijo en X el ministro de exteriores iraní, Abas Araghchí.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó este jueves a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea.

«El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advierte que las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos», indicó el organismo militar en un comunicado.

Los militares calificaron la decisión europea de «ilógica, irresponsable y detestable» y tomada por la «presión del presidente delirante y necio de los Estados Unidos y del régimen sionista terrorista y asesino de niños».

Consideró además que se trata de una medida que viola «los principios fundamentales de respeto a la soberanía nacional de los países», según el comunicado.

Sancionados el ministro del Interior y el fiscal general de Irán

Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea sancionó este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país.

Ambos fueron sancionados entre las 15 personas y 6 entidades de Irán que la UE cree responsables de graves violaciones de los derechos humanos en el país persa tras la violenta represión de las protestas pacíficas, incluido el uso de la violencia, detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, indicó el Consejo en un comunicado.

También se incluyó en la lista negra al juez Iman Afshari y a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, así como a oficiales de alto rango de la policía y la Fuerza de Orden Público.

«Todos ellos participaron en la represión violenta de protestas pacíficas y en la detención arbitraria de activistas políticos y defensores de los derechos humanos», indicó el Consejo.

Entre las entidades incluidas hoy en la lista figuran, entre otras, la Autoridad Reguladora de los Medios Audiovisuales de Irán (SATRA), la Organización del Ciberespacio Seraj, el Grupo de Trabajo para la Determinación de Casos de Contenido Delictivo (WGDICC) y varias empresas de software.

Según la UE, estas entidades participaron en actividades de censura, campañas de acoso en redes sociales, difusión de desinformación e información errónea en línea, o contribuyeron a la interrupción generalizada del acceso a internet mediante el desarrollo de herramientas de vigilancia y represión.

Con la decisión de hoy, las medidas restrictivas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en Irán se aplican ya a un total de 247 personas y 50 entidades.

Consisten en la congelación de activos y la prohibición de viajar a la UE y de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

También se ha prohibido la exportación a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos los equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.

«La UE expresa su solidaridad con el pueblo iraní, que manifiesta su legítima aspiración a la libertad y la dignidad y a un futuro en el que se respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos universales y sus libertades fundamentales», indicó el Consejo.

Más sanciones por apoyar a Rusia

Por otra parte, el Consejo también impuso hoy medidas restrictivas a cuatro personas y seis entidades en virtud del régimen de sanciones específico de la UE por el apoyo de Teherán a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados.

Las listas de este jueves incluyen a Khojir Missile Development and Production, una entidad líder en el programa de misiles balísticos de Irán, y Sahara Thunder, una empresa comercial iraní de importación y exportación que actúa como empresa tapadera del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, precisó el Consejo.

Igualmente, fueron sancionadas empresas privadas que suministran componentes críticos a la Guardia Revolucionaria o que tienen vínculos con entidades involucradas en el programa de misiles de Irán.

Entre las personas incluidas en esta lista figuran empresarios, directores generales y accionistas de empresas privadas que participan en el desarrollo y la producción de misiles balísticos iraníes y que, por lo tanto, están involucrados en el programa de misiles o drones de Irán.

La decisión, eleva a 24 el número total de personas y 26 el de entidades sancionadas por este régimen.

Por último, el Consejo decidió ampliar la prohibición de exportación, venta, transferencia o suministro desde la UE a Irán para incluir otros componentes y tecnologías utilizados en el desarrollo y la producción de drones y misiles.

