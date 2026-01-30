“Siempre mantuvo su firmeza”: exesposa de Petro responde si el presidente “es inolvidable”

La protagonista es Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario y actual candidata al Senado por el Frente Amplio Unitario, quien respondió a las preguntas surgidas luego del discurso que Petro pronunció durante un evento oficial en Bogotá, en el que habló de su intimidad y aseguró que es “inolvidable”.

Ante la pregunta sobre qué tan inolvidable es Petro en la cama, Herrán afirmó que: “Al igual que sus convicciones políticas, siempre mantuvo su firmeza. Yo sí quiero contar cómo es el jaguar en la cama”, una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El pronunciamiento se da en medio de las críticas que recibió el jefe de Estado por apartarse del tono institucional durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios, donde incluyó comentarios personales que generaron rechazo en distintos sectores políticos y sociales.

Herrán, quien fue pareja de Petro durante su militancia en el M-19 y es madre de dos de sus hijos, es hoy aspirante al Congreso. Su intervención añade un capítulo a la polémica, al trasladar el debate del discurso presidencial al terreno de la vida privada del mandatario.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente y las reacciones posteriores continúan alimentando la discusión sobre los límites entre lo personal y lo público en el ejercicio del poder, así como el impacto político que puede tener este tipo de mensajes en escenarios oficiales.