Seguimiento al aumento del oleaje en Cartagena

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe advierte sobre el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), informa a la ciudadanía que se mantiene en estado de monitoreo permanente ante la evolución del fenómeno de fuerte oleaje que se registra en el litoral Caribe y que podría generar olas superiores a los tres metros de altura.

Este seguimiento se realiza con base en la información técnica emitida por la Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, la cual advierte sobre el posible tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe. Este fenómeno, asociado al desplazamiento de masas de aire frío y a la presencia de sistemas de alta presión y frentes estacionarios en la región, generará una alteración significativa en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano.

De acuerdo con estos reportes, a partir del sábado 31 de enero se prevé una intensificación gradual de los vientos, con velocidades estimadas entre los 25 y 30 nudos, así como un aumento progresivo en la altura significativa del oleaje, que podría alcanzar entre tres y hasta cuatro metros, con mayor intensidad entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero y la madrugada del lunes 2 de febrero de 2026. Estas condiciones podrían favorecer la presencia de oleaje atípico o mar de fondo, con posibles afectaciones en zonas costeras del Caribe colombiano.

En este contexto, la OAGRD adelanta un seguimiento constante a las condiciones meteorológicas y marítimas, evaluando escenarios de riesgo y adoptando de manera oportuna medidas preventivas para reducir posibles impactos en sectores expuestos de la ciudad.

De manera preventiva, la OAGRD tiene desplegada una Cuadrilla de Reacción Inmediata para atender los efectos derivados de los fuertes vientos, especialmente la acumulación de arena en corredores estratégicos como la avenida Santander, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para peatones y conductores.

Adicionalmente, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres viene adelantando desde hace varios días trabajos de recuperación y limpieza en distintos sectores de la ciudad, en el marco de la actual temporada seca, que incluyen el retiro de arena acumulada como consecuencia de los vientos intensos, así como acciones de pedagogía comunitaria orientadas a la prevención del riesgo y al autocuidado.

De forma paralela, la OAGRD mantiene articulación permanente con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a través del Sistema de Alertas Tempranas, lo que permite contar con información técnica actualizada para la toma de decisiones y la activación de protocolos preventivos, de ser necesario.

La administración distrital hace un llamado a la ciudadanía, así como a la comunidad marítima y costera, para que extreme las medidas de seguridad, evite actividades en el mar mientras persistan estas condiciones y atienda únicamente la información emitida por los canales oficiales.