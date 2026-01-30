Se fortalecen los Festivales Comunitarios del Frito con la convocatoria Candela Viva

En el marco de la celebración de las Fiestas Tradicionales de Nuestra Señora de la Candelaria, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) avanza en el desarrollo de la convocatoria Candela Viva 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la agenda cultural del Distrito y promover la circulación, visibilización y puesta en valor de las expresiones artísticas, culturales y comunitarias de la ciudad.

Uno de los ejes centrales de esta convocatoria es la Línea de Concertación, dentro de la cual se destacan los Festivales Comunitarios del Frito, manifestaciones profundamente arraigadas a la identidad cartagenera que articulan saberes tradicionales, gastronomía popular, encuentro comunitario y transmisión intergeneracional de la memoria cultural.

A través de Candela Viva 2026, el IPCC reafirma el valor simbólico y patrimonial de estas prácticas, propiciando escenarios de participación ciudadana en barrios y corregimientos, y fortaleciendo procesos culturales que dialogan con los sentidos comunitarios y festivos de la Candelaria.

El alcalde de Cartagena resaltó la importancia de este componente cultural y comunitario:

“ Los Festivales Comunitarios del Frito representan una tradición viva que conecta a nuestras comunidades con su historia, su territorio y su identidad. Con Candela Viva 2026 seguimos apostándole a una Cartagena que reconoce, protege y celebra su patrimonio cultural desde los barrios y corregimientos” , expresó el mandatario.

Festivales Comunitarios del Frito seleccionados

Como resultado de la convocatoria Candela Viva 2026, cinco Festivales Comunitarios del Frito fueron seleccionados en la Línea de Concertación, reconociendo su trayectoria, impacto social y aporte a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de Cartagena:

Festival del Frito Afro Insular de Bocachica

Este festival celebra 10 años de creación, y se desarrollará del 30 de enero al 2 de febrero de 2026 en el corregimiento de Bocachica. Nació como una iniciativa para promover la apropiación y valoración social de la comunidad, reconociendo los aportes de la diáspora africana en la construcción del patrimonio cultural y gastronómico de la región insular.

Dirigido a adultos y jóvenes de la comunidad, el festival busca fortalecer la identidad cultural afro, impulsar el turismo local, fomentar la inclusión y la diversidad, así como generar intercambios culturales y desarrollo económico comunitario, visibilizando la riqueza cultural material e inmaterial de Bocachica.

V Festival del Frito y Encuentro Cultural del Barrio Chino

Este festival se realizará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026, entre la carrera 24 y la calle 29C del Barrio Chino. Creado en 2022, surge del trabajo sostenido de jóvenes gestores culturales que hoy, como adultos, continúan apostándole al fortalecimiento cultural y social de su comunidad, consolidando este evento como un espacio que enaltece la cultura barrial y promueve el aprendizaje continuo en la organización de procesos culturales comunitarios.

IV Festival Comunitario del Frito del Líbano

Este festival nació hace cuatro años como un homenaje a la tradición culinaria cartagenera y al espíritu de las Fiestas de la Candelaria, y se desarrolla en articulación con el Comité Cultural del Líbano, organización creada a mediados de los años 80.

Para su edición 2026, el festival iniciará el 6 de febrero, con una programación que incluye el conversatorio “El frito, ¿por qué?”, tardes de poesía, noches de décimas y presentaciones de grupos urbanos y folclóricos, como una estrategia para preservar la tradición, fortalecer la investigación cultural y apoyar a las portadoras de saberes tradicionales.

V Festival del Frito y la Caña de Azúcar del Sur

Este festival cuenta con cinco años de trayectoria y surge como respuesta a la necesidad de generar espacios culturales y de encuentro familiar para las comunidades del sur de Cartagena. Desde la gastronomía tradicional, el festival propone el frito como excusa para reencontrarse con la ciudad, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el amor por el territorio. Este evento inició el pasado 23 de enero y cierra el próximo domingo 1 de febrero, en el parqueadero del Centro Comercial Parque Heredia.

Su enfoque prioriza la participación comunitaria, la cultura popular y la reivindicación de la identidad cartagenera desde lo cotidiano.

Festival Comunitario del Frito de la Ciudad del Bicentenario

En articulación con la Fundación Santo Domingo, del 29 de enero al 2 de febrero, en la Plazoleta Colegio La Salle. Creado hace seis años y llegando a su séptima edición, este festival se ha consolidado como una oportunidad para dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de la comunidad, brindando un impulso a procesos de emprendimiento y fortalecimiento social desde la cultura y la tradición gastronómica.

La directora del IPCC Lucy Espinosa destacó el enfoque patrimonial de la convocatoria:

“Esta línea de Festivales Comunitarios del Frito es una apuesta clara por la salvaguardia de nuestras tradiciones populares. No solo se trata de gastronomía, sino de memoria, de encuentro y de prácticas culturales que fortalecen el tejido social y mantienen viva la esencia de nuestras Fiestas de la Candelaria” , afirmó.

Sobre la convocatoria Candela Viva 2026

La convocatoria Candela Viva 2026 contempla la entrega de 50 estímulos, por un valor total de $198.620.000, distribuidos entre la Línea de Circulación y la Línea de Concertación, para el desarrollo de propuestas culturales en espacios públicos definidos por el IPCC, así como en barrios y corregimientos del Distrito.

En la Línea de Concertación, se seleccionaron 15 propuestas, de las cuales cinco corresponden a Festivales Comunitarios del Frito, reafirmando el compromiso del Distrito con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y el fortalecimiento de las Fiestas Tradicionales de Nuestra Señora de la Candelaria.